железнодорожный разъезд Железнодорожный разъезд №2, Борский район, Самарская область (на 2018) — Familio

Железнодорожный разъезд №2

Борский район, Самарская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
железнодорожный разъезд
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Самарской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Борский район
704795Железнодорожный разъезд №2ж.-д.рзд.(нп)52°58'с.ш.51°57'в.д.N-39-116

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