деревня Рысово, деревня Рысово, Елабужский уезд, Вятская губерния (на 1886) — Familio

Рысово

Елабужский уезд, Вятская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Елабужский уезд
3723Рысово, д. каз.при р. Азевке.603050146158

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Елабужский уезд, Салаушская волость
390. Рысова, деревня бывшая государственная, при речке Иже, дворов 64, жителей 458, мечеть
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