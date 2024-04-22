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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
432. Любитова, деревня бывшая государственная, при реке Березайке, дворов 27, жителей 138, дегтярный завод, мельница
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
19Любитово (с.)2-го стана, 2-го зем. уч.Любитовского49105981192176915+земледелиеотхожий промысел—река Березайка.Церковь, часовня, цер.-пр. школа, хлебо-запасный магазин 2 мелочные лавки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
279444Любитоводеревня58°09'34°11'O-36-069
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28608419141д Любитоводеревня