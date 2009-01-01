деревня Асётки, Витебский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Асётки

Витебский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Витебский уезд, Бабиничская волость
24Осетки 1-едеревняПолоцкая, рекаВитебской Иоанна-Крестителя церквиТуловское сельское общество бывших помещичьих крестьян5
25Осетки 2-едеревняПолоцкая, рекаВитебской Иоанна-Крестителя церквиТуловское сельское общество бывших помещичьих крестьян8
40Осетки 3-едеревняколодецВитебской Иоанна-Крестителя церквиТуловское сельское общество бывших помещичьих крестьян1

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Витебский район, Туловский сельсовет
д Асетки5

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Витебский район, Туловский сельсовет
д. Асётки23

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