- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Бурсы 1-е, д., оз. Окунево, жит. 29 (15 м. 14 ж.), дес. 44,05, у. гор. 70 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 5 в., ст. ж. д. Глубокое 5 в.
Бурсы 2-е, д., жит. 16 (9 м. 7 ж.), дес. 43,81, раз. см. пред.
Бурсы 3-е, д., оз. Мушкатово жит. 10 (6 м. 4 ж.), дес. 22,24, рас. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Бурцы7
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Бурцы5