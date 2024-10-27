Населенное место

Бурсы 1-е, д., оз. Окунево, жит. 29 (15 м. 14 ж.), дес. 44,05, у. гор. 70 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 5 в., ст. ж. д. Глубокое 5 в.

Бурсы 2-е, д., жит. 16 (9 м. 7 ж.), дес. 43,81, раз. см. пред.