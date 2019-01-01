деревня Деревенька, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Деревенька

Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Верхне-Кубинская волость
Деревенька13317поселокРусские55611

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вожегодский район, Ниже-Слободской сельсовет
Деревенька (СС,СККОВ,2 торг. зав.,почт. тел. аг.,шк. I ст. библ.,изба-чит.) 207поселокЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 49 км. Летнее: 67 км.Зимнее: 194 км. Летнее: 212 км.55

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вожегодский район
33613Деревенькадеревня60°29'с.ш.40°58'в.д.P-37-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Нижнеслободское сельское поселение
19618432101д Деревенькадеревня

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