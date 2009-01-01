агрогородок Опса, Браславский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Опса

Браславский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Ковенской губернии 1892 года

НазваниеСтанОт уездного городаОт волостного правленияОт становой квартирыОт почты или ж/д станции
Ковенская губерния, Новоалександровский уезд, Опсовская волость
Ковалево, имение1403343---
Опсо, местечко2187350-1930

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Браславский район, Опсовский сельсовет
аг Опса674

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Браславский район, Опсовский сельсовет
аг. Опса242

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