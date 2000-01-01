село Анастасьино, село Анастасьино, Бирский уезд, Уфимская губерния (на 1913) — Familio

Анастасьино

Бирский уезд, Уфимская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1648Анастасьино (Ангасяк Барский, Бороушка), село.при р. Белой, рч. Ангасяке и Бороушке.7082172440412Р. — Церковь православная 1. Волостное правление. Училище. Заводы: винокуренный, салотопенный, лесопильный, поташный и кирпичный. Мельниц водяных 4. Лавок 18. Ярмарка 2 Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Оренбургская губерния, Бирский уезд
Сц. Анастасьино6Анаст. Петр. Пономарева18956

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Анастасьевская волость
523. Анастасьино (Ангасяк Барский, Бороушка), село бывшее владельческое, при реке Белой и рчч. Ангасяке и Бороушке, дворов 193, жителей 1096, волостное правление (уездный Показать все

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Анастасьевская волость
1Анастасьево, с. на прос. дор., вол. правл., церковь (постр. в 1864 г.), зем. шк., 5 бак., 1 вин. и 2 пив. лав., 4 кузн., вод. мельн., ярм. 21 ноября, базар по понедел.70328842873Земледелие

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Уфимская губерния, Бирский уезд, Анастасьевская волость
село Анастасьево
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