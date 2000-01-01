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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1648Анастасьино (Ангасяк Барский, Бороушка), село.при р. Белой, рч. Ангасяке и Бороушке.7082172440412Р. — Церковь православная 1. Волостное правление. Училище. Заводы: винокуренный, салотопенный, лесопильный, поташный и кирпичный. Мельниц водяных 4. Лавок 18. Ярмарка 2 Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Оренбургская губерния, Бирский уезд
Сц. Анастасьино6Анаст. Петр. Пономарева189—56
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
523. Анастасьино (Ангасяк Барский, Бороушка), село бывшее владельческое, при реке Белой и рчч. Ангасяке и Бороушке, дворов 193, жителей 1096, волостное правление (уездный Показать все
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
1Анастасьево, с. на прос. дор., вол. правл., церковь (постр. в 1864 г.), зем. шк., 5 бак., 1 вин. и 2 пив. лав., 4 кузн., вод. мельн., ярм. 21 ноября, базар по понедел.70—328842873Земледелие
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Анастасьево