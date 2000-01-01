деревня Ташкино, Лукояновский уезд, Нижегородская губерния (на 1925) — Familio

Ташкино

Лукояновский уезд, Нижегородская губерния (на 1925)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд
3268Шашкино, д. вл.при рч. Кемлятке.705134120144

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд
С. Кемля. Д. Ташкина23Ап. Гр. Философова73724224

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Лобасковская волость
494. Ташкино, село бывшее владельческое, дворов 44, жителей 315, церковь православная, 3 ветряных мельницы, шерстобитня

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Лукояновский уезд, Лобасковская волость
д. Ташкино 4866582

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Кемленская волость
Ташкино дер.427Степановск. 496Кемля21174260

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