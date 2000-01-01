деревня Акуль, Частоозерская волость, Ишимский уезд (на 1912) — Familio

Акуль

Частоозерская волость, Ишимский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1868 г. По жалобе волостного старшины Тобольской губернии Иглимского уезда Чистоозерской волости деревни Акульской крестьянина Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Ишимский округ
1148Акульска (Секерина), д. каз.при оз. Акуле.10629175245

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Ишимский уезд, Частоозерская волость
Акуль (Секерина) д., при оз. Акуле, на прос. дор.5181131028296

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