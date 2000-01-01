деревня Кроплево, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Кроплево

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина деревни Кроплева Огарковской волости Грязовецкого уезда Морозова В. И. об отказе в предоставлении льготы 2-го разряда его сыну Михаилу. 1916–19 Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Кроплево Огарковской волости Куликова на постановление земского начальника 2 участка по делу об изъятии у него селением одного надела земл Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Короплево Огарковской волости Баранова на постановление Грязовецкого уездного съезда по делу его с крестьянкой Смирновой об имуществе. 1 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Доровской церкви. Список архивных дел по при Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3010Кроплево, д. вл.при рч. Волосовке.141972621

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
Сц. Кроплево17Дмитр. Фед. Резанов257

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Огарковская волость
34КроплевоПалкинскоебывшие помещичьи204943

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Шепяковская волость
Кроплево3436163деревняРусские265360113

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Зиновьевский сельсовет
Кроплево (СС,скков.) 1764деревняЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 15 км. Летнее: —.Зимнее: 34 км. Летнее: —.2725

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
247707Кроплеводеревня59°01'с.ш.40°10'в.д.O-37-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Перцевское сельское поселение
19624464316д Кроплеводеревня

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