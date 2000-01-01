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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина деревни Кроплева Огарковской волости Грязовецкого уезда Морозова В. И. об отказе в предоставлении льготы 2-го разряда его сыну Михаилу. 1916–19 Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Кроплево Огарковской волости Куликова на постановление земского начальника 2 участка по делу об изъятии у него селением одного надела земл Показать все
Дело по прошению крестьянина дер. Короплево Огарковской волости Баранова на постановление Грязовецкого уездного съезда по делу его с крестьянкой Смирновой об имуществе. 1 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Доровской церкви. Список архивных дел по при Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3010Кроплево, д. вл.при рч. Волосовке.141972621
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
Сц. Кроплево17Дмитр. Фед. Резанов25—7
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
34КроплевоПалкинскоебывшие помещичьи204943
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Кроплево3436163деревняРусские265360113
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Кроплево (СС,скков.) 1764деревняЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 15 км. Летнее: —.Зимнее: 34 км. Летнее: —.2725
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247707Кроплеводеревня59°01'с.ш.40°10'в.д.O-37-033
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624464316д Кроплеводеревня