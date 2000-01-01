разъезд Савруха, разъезд Савруха, город Бугуруслан, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Савруха

город Бугуруслан, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
разъезд
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Пригородная волость
Раз. Савруха2674Кол.1601010167

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, город областного подчинения Бугуруслан
74740Саврухарзд.(нп)53°38'с.ш.52°17'в.д.N-39-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, город Бугуруслан
53708000126рзд Саврухаразъезд
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