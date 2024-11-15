деревня Зобие, Щучинский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Зобие

Щучинский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Дубичская волость
Зобия, им. (Бердовского), жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 27, у. гор. 61 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 36 в., ст. ж. д. Поречье 32 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Щучинский район, Новодворский сельсовет
д Зобие7

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Щучинский район, Остринский сельсовет
д. Зобие7

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