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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Петровичи, д., жит. 151 (89 м. 62 ж.), дес. 136, у. гор. 72 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 36 в., ст. ж. д. Березвечь 22 в.
Петровичи, ф. (Шантора), жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 22, у. гор. 80 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 48 в., ст. ж. д. Березвечь 19 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Петровичи4
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Петровичи2