село Поречье, село Поречье, Бежецкий муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Поречье

Бежецкий муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Бежецкий уезд
1991Поречье, с. вл.при р. Мелече.35782179223Церковь православная 1. Яр марка 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тверская губерния, Бежецкий уезд
С. Порече, Хорошово, Галкино и Анненково58Петр. Петр. Рост, Марья Петр. Рост и Екат. Ив. Спицына19855

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Бежецкий уезд, Поречская волость
715. Поречье, село бывшее владельческое, при реке Мелече, дворов 83, жителей 415, волостное правление (уездный город в 33 верстах), 2 церкви православных, школа, красильн Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тверская губерния, Бежецкий уезд, Поречская волость
село Поречье

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Бежецкий уезд, Поречская волость
45Поречье 1 ч.57
46Поречье 2 ч.51

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Бежецкий район
110531Поречьесело58°02'36°24'O-37-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Бежецкий муниципальный район, Поречьевское сельское поселение
28604437101с Поречьесело
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