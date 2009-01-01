деревня Черноусы, Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Черноусы

Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Мстиславский уезд, Шамовская волость
16Дер. Черноусыпроселочнойреке РемествянкеКазинскому с. о. 208167Славновского пр. 7222
59Фол. Чернаусыпроселочнойречке Ремествянкедв. Е. Мацкевичу265Ряснянского р.-к. 7222

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Мстиславский район, Ракшинский сельсовет
д Черноусы17

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Мстиславский район, Ракшинский сельсовет
д. Черноусы47

Мы используем куки для улучшения работы сайта.