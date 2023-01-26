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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
3Дер. Софиевкажел. дорогеСофиевск. с об. 5991111Борсуковск. пр. 10—
66Ус. Подлипки при дер. СофиевкапроселочнойКр. Хроменкову, прав. 267Борсуковск пр. 10—
105Железнодор. будка при СофиевкеР.-Орл. ж. д. Правл. Вит.-Жл. ж. д. 21—Отмутского пр. 10—
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Софиевка117
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Софиевка162