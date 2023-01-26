деревня Софиевка, Могилёвский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Софиевка

Могилёвский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Могилевский уезд, Полыковичская волость
3Дер. Софиевкажел. дорогеСофиевск. с об. 5991111Борсуковск. пр. 10
66Ус. Подлипки при дер. СофиевкапроселочнойКр. Хроменкову, прав. 267Борсуковск пр. 10
105Железнодор. будка при СофиевкеР.-Орл. ж. д. Правл. Вит.-Жл. ж. д. 21Отмутского пр. 10

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Могилевский район, Пашковский сельсовет
д Софиевка117

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Могилёвский район, Пашковский сельсовет
д. Софиевка162

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