деревня Ябровичи, Сморгонский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Ябровичи

Сморгонский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Куцевичская волость
Ябровичи, выс. (гр. Чапского), жит. 5 (2 м. 3 ж.), дес. 4, у. гор. 14 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Солы 15 в.
Ябровичи, д., жит. 238 (130 м. 108 ж.), дес. 357, у. гор. 14 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Солы 15 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Сморгонский район, Сольский сельсовет
д Ябровичи25

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Сморгонский район, Сольский сельсовет
д. Ябровичи40

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