село Кази-Юрт, Хасав-Юртовский округ, Терская область (на 1890) — Familio

Кази-Юрт

Хасав-Юртовский округ, Терская область (на 1890)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Дагестан

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Терская область, Хасав-Юртовский округ, Кази-Юрт селение
селение Кази-Юрт38511319352612211028224956

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