деревня Монастырская, деревня Монастырская, Вознесенская волость, Красноярский уезд (на 1911) — Familio

Монастырская

Вознесенская волость, Красноярский уезд (на 1911)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Красноярский округ
52Монастырская (Пузырева), д. каз.при рч. Березовке.25741293132Часовня православная 1.

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Красноярский уезд, Вознесенская волость
1510Пузырева (Монастыршина), д., на рч. Березовке; церк. Михаила Арханг. [4]; каз. в. л. № 32421281109
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