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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина д. Кути Кологородской волости А. Иванова в д. Раковичи (Лужский уезд). 1906 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербур Показать все
Земельные планы Кологородской волости дер. Кут. 1906 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 407.
Земельные планы Кологородской волости дер. Кут. 1866 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 408.
Земельные планы Кологородской волости дер. Кут. 1908 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 409.
Земельные планы Кологородской волости дер. Кут. 1909 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 410.
Владенная запись на селение Кут Кологородской волости помещика Джерзинского. 1879 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 1646. Опись Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2099Кут, д. вл.при ключе.121231411
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Кут25Карамышев25—8