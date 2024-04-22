деревня Окунево, деревня Окунево, Свердловский район, Северный край (на 1931) — Familio

Окунево

Свердловский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 596. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4367Окунево, д. вл.при колодцах.23½377

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Двиницная волость
4822ОкуневоТохмаровск.ТроицкийЦорн231,241610
49ОкуневоКобылкинск.НикольскийМалова231,32104
50ОкуневоЧекшинск.НикольскийВолоцкого231,261116

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Двиницкая волость
Окунево31739деревняРусские16403777

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район, Двиницкий сельсовет
Окунево 4059деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 40 км. Летнее: —.Зимнее: 66 км. Летнее: —.1716
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