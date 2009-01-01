Населенное место

Черневичи, им. (Берновича), жит. 85 (44 м. 41 ж.), дес. 2399, у. гор. 28 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Березвечь 32 в.

Черневичи, ус. (Берновича), жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 7, раз. см. пред.