деревня Спинка, Брянский уезд, Орловская губерния (на 1912) — Familio

Спинка

Брянский уезд, Орловская губерния (на 1912)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Брянской области

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

record_textВерст до почтыПочта
Орловская губерния, Брянский уезд, Овстугская волость
Спинка (деревня)9Почтовое отделение при Овстугском волостном правлении

Мы используем куки для улучшения работы сайта.