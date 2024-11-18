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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Крестовоздвиженской Долгозерской церкви. Список архивн Показать все
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
5Долгозерский погост (пог.)1-го стана, 3-го зем. уч.Церковн. земля222—21688+учит. и стрж.——озеро Долгое.Церковь, приписная к Тигинской, церковно-приходская школа
7Кладовка (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Кладовского161337427916779земледелиерыболовство и отх. зар.—озеро Долгое.Хлебо-запасный магазин, мелочная лавка, маслодельный завод
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Кладовка (1 торг. зав.,колхоз,масло-завод) 395деревняЗимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 20 км. Летнее: —.Зимнее: 165 км. Летнее: —.1816
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33673Кладовкадеревня60°25'с.ш.39°46'в.д.P-37-128
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618452161д Кладовкадеревня