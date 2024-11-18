деревня Кладовка, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Кладовка

Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Крестовоздвиженской Долгозерской церкви. Список архивн Показать все

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Тигинская волость
5Долгозерский погост (пог.)1-го стана, 3-го зем. уч.Церковн. земля22221688+учит. и стрж.озеро Долгое.Церковь, приписная к Тигинской, церковно-приходская школа
7Кладовка (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Кладовского161337427916779земледелиерыболовство и отх. зар.озеро Долгое.Хлебо-запасный магазин, мелочная лавка, маслодельный завод

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вожегодский район, Тигинский сельсовет
Кладовка (1 торг. зав.,колхоз,масло-завод) 395деревняЗимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 20 км. Летнее: —.Зимнее: 165 км. Летнее: —.1816

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вожегодский район
33673Кладовкадеревня60°25'с.ш.39°46'в.д.P-37-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Тигинское сельское поселение
19618452161д Кладовкадеревня

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