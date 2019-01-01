посёлок Троицкий, посёлок Троицкий, Петровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Троицкий

Петровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Козловский уезд
1563Новотроицкое (Извольское), с. вл.при р. Избердее.3524209475Церковь православная 1.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Петровский район
288840Троицкийпосёлок52°37'40°12'N-37-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Петровский муниципальный район, Сельское поселение Петровский сельсовет
68624440136п Троицкийпоселок
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