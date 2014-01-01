село Квемо Чибати, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი, გურია (на 2014) — Familio

Квемо Чибати

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი, გურია (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
ქვემო ჩიბათი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Ланчхутский район, Чибатский сельсовет
село Квемо-Чибати2265755

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
გურია , ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი, ჩიბათის თემი
ქვემო ჩიბათიKvemo ChibatiМужчин: 442. Женщин: 473. Всего: 915.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.