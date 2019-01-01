село Кочалейка, село Кочалейка, Каменский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Кочалейка

Каменский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Кочелейка Адикаевской волости Нижнеломовского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3866.
Протоколы общих собраний граждан деревни Кочелейки, Адикаевской волости и переписка с уездными татарскими подотделами ликвидации неграмотности. 1921 г. // Гос. архив Пенз Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1906 г. По жалобе крестьянина Пензенской губернии Нижне-Ломовского уезда Адикаевской волости деревни Кочалейки Хабибуллы Газина Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд
1387Кочелейка (Енгалычевка, Сулеймановка), д. каз. и вл.при р. Атмисе.341263217223Мечеть магометанская 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Нижне-Ломовский уезд, Кевдомель-Ситовская волость
766. Качелейки (Сулеймановка, Еникеевка, Енгалычевка), при речке Атмисе, дворов 58, жителей 412, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Каменский район
47840Кочалейкасело53°15'43°58'N-38-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Каменский муниципальный район, Сельское поселение Каменский сельсовет
56629425126с Кочалейкасело
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