село Алешня, Ряжский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Алешня

Ряжский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2640Назарьевская (Алешня), с. вл.при рч. Алешне.30723146140Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Кораблинская волость
998. Алешня (Назарьево), село бывшее владельческое, дворов 46, жителей 382, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Кораблинская волость
Алешня (Назаревское тож) село5149на линии Ряз.-Ур. жел. дор. 17908017077293Кораблино
Г. Кисловской влад. усадьба5150при реке Алешне30104077316КораблиноЦер. дер., цер.-пр. школа
Г. Харченко влад. усадьба5151при реке Алешне1431777316Кораблино
Алешня усадьба церковкого причта5152при реке Алешне561177316Кораблино

Мы используем куки для улучшения работы сайта.