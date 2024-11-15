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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2640Назарьевская (Алешня), с. вл.при рч. Алешне.30723146140Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
998. Алешня (Назарьево), село бывшее владельческое, дворов 46, жителей 382, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Алешня (Назаревское тож) село5149на линии Ряз.-Ур. жел. дор. 17908017077293Кораблино
Г. Кисловской влад. усадьба5150при реке Алешне—30104077316КораблиноЦер. дер., цер.-пр. школа
Г. Харченко влад. усадьба5151при реке Алешне—1431777316Кораблино
Алешня усадьба церковкого причта5152при реке Алешне—561177316Кораблино