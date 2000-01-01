улус Средне-Телеутский, улус Средне-Телеутский, Телеутские 1, 2, 3 частей и Ашкыштымская 1 половины инородные управы, Кузнецкий уезд (на 1911) — Familio

Средне-Телеутский

Телеутские 1, 2, 3 частей и Ашкыштымская 1 половины инородные управы, Кузнецкий уезд (на 1911)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
улус
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Кузнецкий округ
1961Средне-Телеутский (Средний), улус инород.при рч. Каменке.99428487Часовня православная.

Список населённых мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Кузнецкий уезд, Телеутские 1, 2, 3 частей и Ашкыштымская 1 половины инородные управы
9Улус Средне-Телеутский3901210045
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