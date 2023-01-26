деревня Юровка, Щучинский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Юровка

Щучинский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Дубичская волость
Юрьевка-Большая, д., жит. 54 (27 м. 27 ж.), дес. 97,55, у. гор. 57 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Поречье 36 в.
Юрьевка-Малая, д., жит. 27 (12 м. 15 ж.), дес. 22,06, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Щучинский район, Новодворский сельсовет
д Юровка5

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Щучинский район, Остринский сельсовет
д. Юровка3

Мы используем куки для улучшения работы сайта.