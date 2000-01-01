деревня Александровка, деревня Александровка, Артельская волость, Павлоградский уезд (на 1911) — Familio

Александровка

Артельская волость, Павлоградский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд
1994Александровка (Григоросова), д. вл.при рч. Орельке.6054144648

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Павлоградский уезд, Артельская волость
16. № по учету земель: 737 а б.Александровка 2 (Дьячковка)бывшие помещичьи2211130141
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