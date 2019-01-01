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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
24Дер. СтрокайлыМосковско-Варшавском шоссер. ШумячкеСтрокайловскому сельск. общ. 23717Шумячского пр. 15348
44Фольв. СтрокайлыМоск.-Варш. шоссенетмещ. Н. М. Зеньковичу, прав. 122Шумячского пр. 15247
45Фольв. СтрокайлыМоск.-Варш. шоссенетмещ. О. Каструбиной, прав. 123Шумячского пр. 14247
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
216979Стрекайловодеревня53°49'00"32°28'00"N-36-077
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66656425176д Стрекайловодеревня