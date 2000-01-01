агрогородок Крюковичи, Калинковичский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Крюковичи

Калинковичский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Речицкий уезд, Крюковичская волость
728. Крюковичи, деревня бывшая владельческая, дворов 36, жителей 283, волостное правление. В 1 версте — ус. Орсичи, винокуренный завод, водяная мельница. В 11 верстах — у Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Речицкий уезд, Крюковичская волость
деревня Крюковичи 16831732128752320733196526122

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Речицкий уезд, Крюковичская волость
Крбковичи, деревня420623246105

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Калинковичский район, Озаричский сельсовет
аг. Крюковичи226

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