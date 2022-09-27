село Боровое, село Боровое, Болховский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Боровое

Болховский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Болховский уезд, Лучанская волость
156. Александровское (Боровое), село бывшее владельческое, дворов 25, жителей 200, церковь православная

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Лучанская волость
Боровое (село)11Город Болхов

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Болховский район
63081Боровоесело53°28'с.ш.36°51'в.д.N-37-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Болховский муниципальный район, Боровское сельское поселение
54604408106с Боровоесело
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