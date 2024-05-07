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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О рассмотрении проекта часовни в д. Новоселки Парголовской волости Петербургского уезда; чертежи. 1905 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербур Показать все
По ходатайству крестьянина дер. Новоселки Парголовской волости Петербургского уезда Алексея Михайлова о принятии его в общество крестьян той же деревни. 1908 г. // Центра Показать все
По ходатайству уполномоченного Федора Кузнецова об уступке уездному земству общественной земли, находящейся при дер. Новоселки Парголовской волости Петербургского у. 1909 Показать все
Дело о владении недвижимым имуществом А. С. Громовым, И. А. Копейкиным, Н. А. Игнатьевым в д. Новоселки Парголовской вол. 1908–1913 гг. // Центральный государственный ист Показать все
Дело о владении имуществом В. И. Таранина, И. П. Петрова в д. Новоселки Парголовской вол. 1909 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд Показать все
По жалобе крестьянина И. Волченкова деревни Новоселки Парголовской волости на решение волостного суда об отобрании у него земли в пользу Игнатьевых. 1886–1887 гг. // Цент Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
431Новоселки, д. вл.при рч. безымянной.2511135461
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоселки д.252 стан1072 участок37Большое Парголово.