деревня Зелёные Луки, Гомельский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Зелёные Луки

Гомельский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Телешевская волость
6Дер. Зеленые Лукипроселочнойр. Беличанке и бол. КобыльеЗелено-Лукскому сельск. общ. 209979безпоповцы15013
Гомельский уезд, Телешовская волость
32Окол. Зеленые-Лукипроселочнойбол. Кобыльемещан. прав. 256571прав. 15014

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Гомельский район, Урицкий сельсовет
д Зеленые Луки36

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Гомельский район, Урицкий сельсовет
д. Зелёные Луки41

Мы используем куки для улучшения работы сайта.