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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О разверстании на отрубные участки надельной земли общества крестьян д. Буянец Хваловской волости Новоладожского у. 1913–1915 гг. // Центральный государственный историчес Показать все
О разверстании на отруба надельной земли крестьян деревни Буянец Хваловской волости. 1913 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 847. Показать все
По прошению временнообязанного крестьянина Хваловской волости деревни Буянец И. С. Бедового о дознании: кому принадлежит земля бывшая во владении помещика Бобылева, и о в Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2894Буянец, д. вл.при р. Сяси.373651911
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Буянец Государст. д.305 стан1143 участок11станция Колчаново.
Буянец Верхн. д.305 стан1143 участок11станция Колчаново.