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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
965У Спажей на Самине, д.при р. Самине.39962526Мельниц 2.
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
204520. УспажьеТитовскоеПри реке Самине36½5До ближайшего поселения: 125 с. До школы: 1¼. До почтового отделения: 11½. До пароходной пристани: 36½. Крестьянское: 11. Не крестьянское: —. Крестьянское: 12. Не крестьянское: — . Крестьянское: 37. Не крестьянское: —. Крестьянское: 36. Не крестьянское: —.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
249522Усть-Пажьедеревня61°19'с.ш.36°38'в.д.P-37-098
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622408383д Усть-Пажьедеревня