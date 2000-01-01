село Коростовка, Севский уезд, Орловская губерния (на 1912) — Familio

Коростовка

Севский уезд, Орловская губерния (на 1912)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Брянской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Севский уезд
3878Коростовка, с. каз.при руч. Морице.1027131372376Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Севский уезд, Борисовская волость
1096. Коростовка, село бывшее государственное, дворов 119, жителей 900, церковь православная

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

record_textВерст до почтыПочта
Орловская губерния, Севский уезд, Чемлыжская волость
Коростовка (село)10Город Севск

Мы используем куки для улучшения работы сайта.