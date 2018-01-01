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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6323Подберезье, д. каз.при р. Кашинке.240226276Заводов 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
598. Подберезье, деревня бывшая государственная, при реке Кашине, дворов 26, жителей 139, волостное правление (уездный город 1½ в.), школа. В 6 верстах — церковь правосла Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Подберезье
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
36Подберезье261¼
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
110301Подберезьедеревня57°22'37°37'O-37-088