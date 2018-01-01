деревня Подберезье, деревня Подберезье, Кашинский район, Тверская область (на 2018) — Familio

Подберезье

Кашинский район, Тверская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Кашинский уезд
6323Подберезье, д. каз.при р. Кашинке.240226276Заводов 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Кашинский уезд, Подберезская волость
598. Подберезье, деревня бывшая государственная, при реке Кашине, дворов 26, жителей 139, волостное правление (уездный город 1½ в.), школа. В 6 верстах — церковь правосла Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тверская губерния, Кашинский уезд, Подберезская волость
деревня Подберезье

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Кашинский уезд, Подберезская волость
36Подберезье26

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Кашинский район
110301Подберезьедеревня57°22'37°37'O-37-088
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