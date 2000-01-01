село Малый Аксу, село Малый Аксу, Уйгурский район, Алматинская область (на 2022) — Familio

Малый Аксу

Уйгурский район, Алматинская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Казахстана

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Семиреченская область, Джаркентский участок, Аксу-Чарынская инородческая волость
61Малое-Аксу сел. вол. пр.Аулов: 83. 375

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Алматинская область, Уйгурский район, Аксуский сельский округ
село Малый АксуКіші Ақсу а.196635300
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