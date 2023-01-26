деревня Кочетовка, Симбирский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Кочетовка

Симбирский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Симбирский уезд
159Кочетовка, д. вл.при колодце.5026105403386

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Симбирский уезд
Д. Кочетовка25Малолет. Карповы111428
С. Кочетовка44Екат. Алекс. Реткина1661149

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Ртищево-Каменская волость
69. Кочетовка, деревня бывшая владельческая, дворов 115, жителей 733

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Ртищево-Каменская волость
268Кочетовка, дер., при ключе Самородном; н. р.3535168459458
277Хутор А. Ф. Красникова, при д. Кочетовке40401134

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