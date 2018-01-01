село Бараши, Житомирська область (на 2018) — Familio

Бараши

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по еврейской генеалогии

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Житомирский уезд, Барашевская волость
10. Бараши, село бывшее владельческое, дворов 180, жителей 978, волостное правление (уездный город в ? верстах), церковь православная, костел, еврейский молитвенный дом, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Волынская губерния, Житомирский уезд, Барашевская волость
село Бараши212350169131495999299188981769

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-6809Барашіселор-н ЄмільчинськийБарашівська сільська об'єднана територіальна громада

Мы используем куки для улучшения работы сайта.