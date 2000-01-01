хутор Крумены, хутор Крумены, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads (на 2019) — Familio

Крумены

Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Латвии

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Унгермуйжская волость
98КрумандеревняЭвста, рекаКрейцбургского, лютеранскогоРушендорфскому сельскому обществу14

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Aizkraukles novads, Aiviekstes pagasts
Krūmēniagrāk Aizkraukles rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=49916
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close