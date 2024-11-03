другой Партизанское, Камышинский уезд, Саратовская губерния (на 1886) — Familio

Партизанское

Камышинский уезд, Саратовская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
другой
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1131Грязноватка (Шухов, Шук), колон. нем.при рч. Грязноватке.884085540509Церковь римско-католическая 1. Училище. Мельниц 5.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Каменская волость
518. Грязноватка (Шук), селение колонистов, при речке Грязноватке, дворов 158, жителей 1381, церковь католическая, часовня, школа, лавка, 3 ветряных мельницы, 4 вод. мльн Показать все

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