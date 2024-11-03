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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1131Грязноватка (Шухов, Шук), колон. нем.при рч. Грязноватке.884085540509Церковь римско-католическая 1. Училище. Мельниц 5.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
518. Грязноватка (Шук), селение колонистов, при речке Грязноватке, дворов 158, жителей 1381, церковь католическая, часовня, школа, лавка, 3 ветряных мельницы, 4 вод. мльн Показать все