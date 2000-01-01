хутор Хутор, Орловский уезд, Орловская губерния (на 1912) — Familio

Хутор

Орловский уезд, Орловская губерния (на 1912)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Орловский уезд
30Хутор (Подолянский), д. вл.при колодцах.682879304325

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Орловский уезд, Очкинская волость
57. Хутор, деревня бывшая владельческая, дворов 98, жителей 628

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Орловский уезд, Очкинская волость
Подолянский Хутор (деревня)10Станция Поныри М.-К. ж. д.

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