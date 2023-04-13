селение Аккутир, Таскалинский район, Западно-Казахстанская область (на 2022) — Familio

Аккутир

Таскалинский район, Западно-Казахстанская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
селение
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Казахстана

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, Актауский сельский округ
село АккүтырАқкүтір а.276033200

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