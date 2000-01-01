село Замошня, Киевская область, Украинская ССР (на 1976) — Familio

Замошня

Киевская область, Украинская ССР (на 1976)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Радомысльский уезд, Приборская волость
Замошенский монастырь.
Радомысльский уезд, Шепеличская волость
Замошье дер.

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Украинская ССР, Киевская область, Чернобыльский район, Замошнянский сельсовет
село Замошня1332252816

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