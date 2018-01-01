посёлок городского типа Сутиски, Вінницька область (на 2018) — Familio

Сутиски

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Винницкий уезд, Тывровская волость
559. Суписк, село бывшее владельческое, при реке Буге, дворов 212, жителей 1480, 2 церкви православных, школа, 3 питейных дома, лавка, писчебумажн. фабр. с блнц.

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Винницкий уезд, Тывровская волость
Сутиски4852252248

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2338Сутискиселище міського типуцентр селищної радир-н Тиврівськийселищна рада Сутисківська

Мы используем куки для улучшения работы сайта.